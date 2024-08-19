Международная касса: «Чужой: Ромул» возглавил прокат

ЧУЖОЙ: РОМУЛ за первый же уикенд в мировом прокате заработал $108,2 млн. Фантастический фильм ужасов Феде Альвареса начал работу в Китае с первой строчки бокс-офиса и $25,7 млн. Это второй результат среди нелокальных релизов на этом рынке в 2024 году. В Южной Корее ЧУЖОЙ: РОМУЛ привлек $5,4 млн, в Великобритании – $4,8 млн, во Франции – $3,8 млн, в Мексике – $2,8 млн. Общая касса картины за пределами США составила $66,7 млн.

Кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА довел свою выручку в мировом прокате до $1,143 млрд. На 52 рынках проект заработал за уикенд $32,9 млн. В ближайшее время он обгонит итоговые показатели фильма ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ($1,152 млрд).

Мелодрама ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС на минувшем уикенде пополнила свою копилку в международном прокате на $33,1 млн. Всего за 10 дней тотал ее сборов достиг $180 млн.

Мультфильм ГАДКИЙ Я 4 на прошлой неделе стал третьим релизом 2024 года, которому удалось в международном прокате преодолеть планку в $500 млн. Тотал проекта вырос до $847 млн.

Рубеж в $400 млн общей выручки покорился на минувшем уикенде боевику ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА. За пределами США касса картины составила $207 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧУЖОЙ: РОМУЛ

19.08.2024 Автор: Максим Острый