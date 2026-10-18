Международная касса: Основанный на популярной игровой франшизе фильм STREET FIGHTER возглавил мирово

Экранизация культовой видеоигры STREET FIGHTER стартовала за пределами США с $20,1 млн на 65 территориях. Вместе с американскими сборами в $31 млн это обеспечило картине $51,1 млн мировых сборов. Студия рассчитывала на более мощный дебют в районе $70 млн, поэтому цифры первого уикенда нельзя назвать безоговорочным успехом, хотя на сопоставимом числе рынков фильм опередил МОРТАЛ КОМБАТ 2 на 4%, а ГЛАВНОГО ГЕРОЯ – на 2%. Лучше всего картина выступила в Великобритании, где заработала $3,3 млн в 593 кинотеатрах. В Мексике результат составил $1,8 млн на 865 площадках, в Австралии – $1,6 млн на 260. Среди других рынков первое место лента заняла в Панаме с $228 тысячами, на Тайване с $235 тысячами и в Индонезии с $384 тысячами. В Бразилии экранизация заработала $1,2 млн, в ОАЭ – $705 тысяч, в Малайзии – $491 тысячу. При этом во Франции картина оказалась лишь четвертой с $1,1 млн, в Японии заняла пятое место с $875 тысячами, а в Южной Корее стартовала восьмой с $242 тысяч. Дополнительным источником сборов стали премиальные форматы: IMAX принес $7,7 млн по всему миру, включая $2,3 млн на 471 зарубежном экране. Это около 18% американских сборов уикенда и заметный вклад для проекта, рассчитанного прежде всего на поклонников первоисточника.

Отдельного внимания заслуживает индийский боевик ТЮРЕМЩИК 2, который возглавил прокат в Индии, освоив, по предварительной оценке, $18 млн. Его мировые сборы достигли примерно $32 млн. Таким образом, картина заметно опередила STREET FIGHTER на одном из ключевых азиатских рынков и стала примером того, как локальная звезда и знакомая аудитории франшиза могут конкурировать с голливудскими релизами даже при масштабном международном продвижении последних.

Экшн-хоррор ОБИТЕЛЬ ЗЛА заработал за пятый уикенд $22,6 млн по всему миру. Из них $17,1 млн пришлось на международные территории, где фильм потерял 36% относительно предыдущих выходных, еще $5,5 млн обеспечил североамериканский прокат. Совокупные мировые сборы достигли $361,1 млн, в том числе $212,7 млн за пределами США и Канады. Крупнейшим зарубежным рынком остается Китай с $56 млн. Великобритания принесла $18,2 млн, Мексика – $12,4 млн, Австралия – $9,1 млн. В Японии и Франции картина заработала по $8,5 млн, в Германии – $8,2 млн, в Испании – $7,7 млн.

Хоррор ЧУЖАЯ МАМА освоил за второй уикенд $17,9 млн по всему миру. Международные сборы составили $9,5 млн в 65 территориях, американские – $8,3 млн. Мировая касса достигла $78,7 млн, из которых $33,9 млн обеспечили зарубежные рынки и $44,8 млн – США и Канада. Картина превзошла мировые сборы БАГРОВОГО ПИКА, собравшего $74,6 млн, хотя до МАМЫ с ее $146,4 млн пока остается значительный запас. Во Франции ЧУЖАЯ МАМА открылась с $1,2 млн на 264 экранах, включая $118 тысяч предпродажных показов. В Бельгии старт принес $170 тысяч и второе место. Среди рынков, где фильм уже находился в прокате, Великобритания и Ирландия добавили $1,2 млн за второй уикенд, доведя общую кассу до $5 млн. В Италии хоррор заработал $1 млн и достиг $3,7 млн, в Мексике собрал $900 тысяч за уикенд при общей кассе $3,4 млн. Испания принесла еще $600 тысяч, увеличив результат до $2,3 млн, а Австралия – $500 тысяч при совокупных сборах $1,9 млн.

Психологический триллер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ заработал за третий уикенд $17,6 млн по всему миру. На международные рынки пришлось $11,4 млн, еще $6,2 млн обеспечили США и Канада. Совокупные мировые сборы достигли $145,3 млн, включая $79,2 млн за пределами Северной Америки. Экранизация романа Колин Гувер уже превзошла результат мелодрамы СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ, собравшую $90,4 млн в мире, и стала второй самой кассовой экранизацией автора. До результата ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС с $351,4 млн ей далеко, но коммерческий потенциал проекта уже подтвержден. В Германии фильм сохранил первое место, заработав $1,9 млн при снижении всего на 27%; общая касса приблизилась к $10 млн. В Словакии старт составил $140 тысяч на 80 экранах – это крупнейший дебют экранизации Колин Гувер на местном рынке. Бразилия принесла $1,2 млн за уикенд, потеряв 40% и доведя сборы до $9,1 млн. В Великобритании триллер освоил $1,5 млн, снизив выручку на 43%, а общая касса достигла $12,6 млн.

Триллер о выживании КИТ: ВО ТЬМЕ ГЛУБИН заработал на старте мирового проката около $17,5 млн и занял шестое место. С учетом производственного бюджета в $60 млн без расходов на продвижение результат выглядит слабым, особенно на фоне более успешных конкурентов, претендующих на внимание той же взрослой аудитории. Тем не менее на отдельных территориях фильм сумел занять высокие позиции. Он стал лидером в Боснии, Кувейте и Саудовской Аравии, где собрал около $400 тысяч. В Великобритании первый уикенд принес $700 тысяч. В Китае картина заняла второе место с $700 тысячами, а в Южной Корее с $400 тысячами даже опередила STREET FIGHTER. Вторые места проект также получил в Гонконге, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Бахрейне, Хорватии, Ираке, Иордании, Литве, Омане, Катаре и ОАЭ. В Японии он стартовал третьим с $500 тысяч. В Мексике, крупнейшей для новинки территории, сборы составили $800 тысяч; в Германии и Италии – $500 тысяч и $400 тысяч соответственно. Франция также принесла $500 тысяч.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.



Фото: кадр из фильма STREET FIGHTER

18.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов