Международная касса: «Моана 2» вошла в клуб «миллиардеров»

По итогам минувшей недели сборы МОАНЫ 2 в мировом прокате достигли $1,009 млрд. $567 млн из этой суммы картина заработала за пределами США. Для студии Disney это третий релиз прошлого года, кому покорился заветный рекорд. Всего в активе корпорации теперь 32 «миллиардера». Конкретно последний уикенд принес мультфильму $7,9 млн в 52 странах.

Лидером на международной арене в рамках уикенда стал МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ. На 52 рынках он освоил $20,3 млн. Теперь его общая выручка в международном прокате составляет $382 млн.

Тем временем СОНИК 3, в копилке которого уже $420 млн, стал самым успешным фильмом франшизы. В 64 странах он заработал за уикенд $15,2 млн. За пределами США касса картины составила $204 млн.

Хоррор НОСФЕРАТУ на 65 территориях привлек дополнительные $7,7 млн. Таким образом, его международная касса выросла до $66,2 млн, а мировая – до $156 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МОАНА 2

20.01.2025 Автор: Максим Острый