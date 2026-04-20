Международная касса: сиквел «Супер Марио» стал самым кассовым фильмом 2026 года

Мультфильм СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО провел мощный глобальный уикенд с $83,2 млн суммарно, из которых $48,2 млн пришлись на международные рынки (82 территории). Общие мировые сборы с учетом США уже достигли $747 млн, из них $392 млн – за пределами Северной Америки. Главная новость – франшиза СУПЕР МАРИО (два релиза совместно) перешагнула отметку в $2 млрд мировой кассы, войдя в десятку самых кассовых анимационных серий всех времен, где уже есть несколько франшиз Illumination: ГАДКИЙ Я и МИНЬОНЫ. Кроме того, ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО официально стало самым кассовым фильмом 2026 года на текущий момент, сместив с первого места китайский хит ПЕГАС 3 ($648 млн).

Научно‑фантастический хит ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» за пятый уикенд добавил еще $21 млн международных сборов (падение всего на 33%), доведя зарубежную кассу до примерно $288 млн и общий мировой итог – до $573 млн с учетом США. Картина демонстрирует крепкое удержание позиций и активно зарабатывает в премиальных форматах: только IMAX принес в эти выходные $5,7 млн (глобально – уже $90 млн). Отдельно выделяются 70‑мм копии – 15 площадок суммарно собрали $6,3 млн.

Хоррор МУМИЯ от New Line/Blumhouse/Atomic Monster был изначально создан как фильм с сильным международным потенциалом – и старт это подтверждает. Мировой уикенд принес новинке около $34 млн, из которых $20,5 млн – за пределами США (77 рынков, около 14 тысяч экранов), и еще $13,5 млн – в домашнем прокате. При заявленном чистом бюджете $22 млн проект почти гарантированно выйдет в прибыль.

Disney/Pixar продолжают извлекать долгосрочный эффект из анимационного релиза ПРЫГУНЫ. За уикенд мультфильм собрал $7,9 млн по миру, из них $5 млн пришлись на 52 зарубежных рынка. Совокупные международные сборы впечатляют: проект остается самым успешным зарубежным фильмом года в Японии с кассой свыше $14 млн и показывает приличные удержания на ключевых территориях. По сравнению с предыдущим уикендом падение составило лишь 38% в целом. Тотал вырос до $360 млн.

На фоне голливудских гигантов заметен и локальный хит – молодежная драма БУЛЬВАР от Sony Pictures International Productions. Картина расширила прокат до трех стран Латинской Америки и принесла за уикенд около $1,8 млн, доведя общие зарубежные сборы до $2,5 млн. Премьера в Мексике прошла особенно успешно – $1 млн, что для локального/регионального проекта такого формата выглядит очень уверенно.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

20.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов