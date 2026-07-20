Международная касса: «Одиссея» продемонстрировала лучший старт в карьере Кристофера Нолана

Кристофер Нолан вновь доказал, что остается одним из немногих режиссеров, способных превратить оригинальный масштабный проект в мировое кинособытие. ОДИССЕЯ заработала во всем мире $264 млн за дебютный уикенд, включая $140 млн за пределами США, установив новый рекорд для постановщика. Предыдущим лидером был ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ ($249 млн). Зарубежный результат также стал лучшим в карьере Нолана, превзойдя показатели ОППЕНГЕЙМЕРА и ТЕМНОГО РЫЦАРЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ на сопоставимых рынках. Картина вышла сразу в 73 странах, более чем на 12,7 тысячах площадках и 25,6 тысячах экранах, став вторым крупнейшим международным стартом среди фильмов с рейтингом R после ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ. Одним из главных факторов успеха вновь стали премиальные форматы. На IMAX пришлось $51,8 млн мировых сборов. Более $6 млн принес всего 41 кинотеатр IMAX 70 мм, а средняя выручка на площадку превысила $150 тысяч. В общей сложности расширенные форматы (IMAX, PLF и 70 мм) обеспечили 53% мировых сборов первого уикенда.

Тем временем игровая МОАНА продолжает демонстрировать слабую динамику и за пределами США. Во второй уикенд фильм собрал $25 млн на международных рынках, потеряв 48% относительно дебютной недели. Зарубежная касса достигла $96,4 млн, а мировые сборы выросли до $179 млн.

Зато ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 сохраняет отличную выносливость. В пятый уикенд мультфильм заработал $30 млн за пределами Северной Америки, увеличив международную кассу до $528 млн. Мировые сборы достигли $958 млн, и уже в следующие выходные проект практически гарантированно преодолеет отметку в $1 млрд, став одним из крупнейших хитов года.

В Китае продолжает лидировать местная сенсация – картина ЖЕНСКИЙ ШАОЛИНЬСКИЙ ФУТБОЛ. Спин-офф культовой спортивной комедии заработал около $89 млн на втором уикенде, а общая касса достигла уже $214 млн. Прогнозы на финальный бокс-офис повышены до $400–450 млн, хотя еще неделю назад говорили о $350 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

20.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов