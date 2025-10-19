Международная касса: «Черный телефон 2» одержал победу

Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 за пределами США на 71 рынке освоил $15,5 млн. На этих территориях результат новинки оказался лучше цифр первой части, а также показателей схожих по жанру ГРЕШНИКОВ. В Мексике ($4,3 млн) и Бразилии ($1,2 млн) новинка опередила ОРУДИЯ и УЛЫБКУ 2. Причем в южноамериканской стране на выходных проект сильно увеличил свой множитель за счет холодной и дождливой погоды. Теперь ленте предстоят старты в Германии, Испании, Южной Корее и Японии.

Бокс-офис фантастического боевика ТРОН: АРЕС на втором уикенде снизился в среднем на 54%, до $14,1 млн. Картина идет в прокате в 52 странах. Тотал проекта вырос до $103 млн. На прошлой неделе фильм стартовал в Китае, заработав там скромные $2,8 млн. В целом больше всего проекту принесли Мексика ($4,9 млн), Великобритания ($4,3 млн) и Франция ($3,3 млн). С экранов IMAX по всему миру, включая США, в копилку ленты поступило $17,6 млн.

Показатели фильма Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ просели всего лишь на 38%, добавив $11,8 млн с 78 рынков. Общий бокс-офис картины с Леонардо Ди Каприо увеличился до $163 млн. Топ лучших территорий: Великобритания ($13 млн), Франция ($10,1 млн), Германия ($7,7 млн), Италия ($5,2 млн) и Австралия ($4,6 млн).

Семейное фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО стартовало в Испании и Великобритании. Таким образом, общее число рынков, где работает фильм, достигло 60. Прошедший уикенд принес картине $6,8 млн, причем $2,3 млн из них были добыты в Великобритании. В Испании фэнтези заработало $1 млн с учетом пятничных превью.

В Китае продолжается череда слабых уикендов. В лидеры за счет большого прироста сборов в воскресенье выбилась комедия ГРЕБИ К ПОБЕДЕ, получившая за уикенд $4,3 млн ($45 млн после 20 дней проката). На второе место сместилась военно-историческая картина ДОБРОВОЛЬЦЫ: МИР ($3,6 млн за уикенд и $81 млн за 20 дней).

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2

19.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов