Международная касса: «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» возглавили прокат

Фантастика ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ стартовала в 87 странах, помимо США. Первый уикенд в международном прокате принес ленте $54,5 млн. В Великобритании новинка возглавила прокат, заработав $6,7 млн. Также лента стала лидером бокс-офиса Германии ($4,8 млн), Франции ($4,1 млн) и Мексики ($3,7 млн). В Китае картина не сумела обойти локальные холдоверы и стартовала с $4,5 млн и третьей строчки чарта. Залы IMAX принесли новым ГОЛОДНЫМ ИГРАМ $7,3 млн, из них $3,2 млн – за пределами США.

Падение сборов кинокомикса КАПИТАН МАРВЕЛ 2 в международном прокате составило в среднем 67%. На 52 рынках картина освоила за уикенд $19,5 млн. Тотал сборов фильма достиг $161 млн.

Хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ по итогам уикенда стал самым успешным фильмом ужасов в 2023 году. Всего на его счету – $272 млн.

Сборы мультфильма ТРОЛЛИ 3 на минувшей неделе преодолели отметку в $100 млн, достигнув $108 млн. Из этой суммы $76,4 млн картина заработала за пределами США.

Фильм ужасов ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ стартовал в 11 странах. На этих рынках фильм освоил $2,4 млн.

Черная комедия СОЛТБЕРН вышла в прокат в 2 странах, где смогла привлечь $1,3 млн.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ

20.11.2023 Автор: Максим Острый