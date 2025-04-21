Международная касса: «Minecraft в кино» все еще на вершине

Лидером международного проката продолжает оставаться MINECRAFT В КИНО. За минувший уикенд лента смогла освоить еще $59 млн на 76 рынках. Падение сборов составило всего 28%. Общемировой тотал фильма с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа вырос до $720,8 млн. Лента уже стала самым кассовым американским проектом этого года и, по всей видимости, вполне может стать первым миллиардером 2025-го. Впереди у проекта релизы в Японии и Южной Корее.

Вампирский хоррор ГРЕШНИКИ начал свой прокат на 71 территории с результатом в $15,6 млн. Наибольшим успехом картина с Майклом Б. Джорданом пользовалась в Великобритании ($3,2 млн), Франции ($2 млн), Мексике ($1,1 млн), Германии ($0,9 млн) и Австралии ($0,8 млн). Общая касса проекта составила $61 млн. Залы IMAX по всему миру принесли ГРЕШНИКАМ $11,1 млн, из них на международные территории пришлось $2 млн.

Шпионский триллер НОВИЧОК смог положить в свою копилку еще $11,6 млн с 52 рынков. Сборы картины за пределами США выросли до $37 млн, а тотал – до $64,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

21.04.2025 Автор: Илья Кувшинов