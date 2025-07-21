Международная касса: «Смурфики в кино» стали наиболее заметной новинкой

Наиболее заметной новинкой в мировом прокате стал мультфильм СМУРФИКИ В КИНО – анимационный проект заработал за пределами домашнего рынка к вечеру воскресенья $25 млн. Результат оказался чуть ниже предстартовых прогнозов из-за большой конкуренции в прокате и сильной жары в Европе. Лучшим рынком для проекта стала Франция, которая принесла мультфильму $3,7 млн.

Фильм ужасов Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ начал свой прокат в 58 странах с результатом в $11,6 млн.

Примечательным выглядит результат аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, которое стартовало в Японии в пятницу. Проект установил на родном рынке новый рекорд сборов в формате IMAX – на них пришлось $3,5 млн. Ожидается, что за расширенный уикенд (понедельник – выходной в честь Дня моря) мультфильм соберет порядка $39,7 млн.

Среди холдоверов лидерство сохранил кинокомикс Джеймса Ганна СУПЕРМЕН, который довел свою общую кассу с учетом США до $407 млн. На 78 рынках картина освоила за уикенд $45,2 млн. В залах IMAX по всему миру выручка релиза достигла $51,4 млн.

Фантастический экшн МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ увеличил бокс-офис до $648 млн. Это четвертый показатель среди всех релизов 2025 года. Сборы проекта в Китае достигли $71,8 млн, что делает его самым успешным голливудским проектом на данном рынке в текущем году.

На счету спортивного фильма F1 теперь $461 млн, при этом падение сборов у картины с Брэдом Питтом на минувшем уикенде составило в среднем всего 24%. В залах IMAX фильм заработал $79 млн.

Общемировые сборы проекта КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА по итогам недели выросли до $589 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СМУРФИКИ В КИНО

21.07.2025 Автор: Илья Кувшинов