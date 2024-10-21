Международная касса: «Улыбка 2» показала лучший старт среди хорроров 2024 года на 13 территориях

Хоррор УЛЫБКА 2 заработал в международном прокате столько же, сколько и в домашнем. Сиквел «спящего» хита 2022 года на 62 рынках смог привлечь за уикенд $23 млн, общемировая касса проекта достигла $46 млн. В 13 странах, в том числе во Франции, Германии и Италии, картина показала лучший старт среди фильмов ужасов этого года.

Лидером международного проката при этом остался мультфильм ДИКИЙ РОБОТ, пополнивший свой счет на $23,2 млн. Снижение сборов в среднем составило скромные 22%. За пределами США касса ленты достигла $94,3 млн.

ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ на 78 рынках освоил за уикенд $14,7 млн. Касса картины в международном прокате составляет на данный момент $136 млн, тотал – $192 млн. В Китае релиз дебютировал с $6,1 млн.

Лидером проката в КНР остается боевик ДОБРОВОЛЬЦЫ: БИТВА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ. Его сборы составили к концу недели $153 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма УЛЫБКА 2

21.10.2024 Автор: Максим Острый