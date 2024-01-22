Международная касса: «Пчеловод» возглавил прокат

ПЧЕЛОВОД с Джейсоном Стэйтемом смог заработать за прошедший уикенд $14,2 млн на 56 рынках. Общая касса ленты за пределами США достигла $44,2 млн, а тотал – $75,3 млн. В Китае выручка ПЧЕЛОВОДА составила к вечеру воскресенья $9,5 млн, в странах Ближнего Востока – $5,6 млн. В Германии и Австрии проект заработал $5,4 млн, в Австралии и Новой Зеландии – $3,1 млн.

Мировая касса романтической комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ достигла отметки в $100 млн – это лучший показатель для фильмов этого жанра с рейтингом R со времен БРИДЖИТ ДЖОНС 3 в 2016 году ($188 млн). За уикенд картина в 41 стране заработала $10,6 млн. На международной арене ее выручка достигла $36 млн.

Мюзикл ВОНКА положил в свою копилку за уикенд $10,6 млн, работая на 77 территориях. Тотал сборов ленты достиг $532 млн, впереди у нее премьера в Южной Корее.

В шаге от рубежа в $400 млн остановился кинокомикс АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО. За уикенд фильм на 78 рынках освоил $9,5 млн.

Мюзикл ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ стартовал в Великобритании с первого места бокс-офиса и $4,1 млн. Всего в 18 странах картина привлекла за уикенд $7,5 млн, ее международная выручка достигла $16,2 млн.

Мультфильм МИГРАЦИЯ за уикенд привлек $6,6 млн, общая касса картины добралась до отметки в $192 млн.

Фантастика БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ лишь на 19 рынках сумела привлечь за уикенд $5,1 млн. Мировая касса проекта составила $33,7 млн. Впереди у него старты в Италии, Испании, Японии, Мексике, Бразилии и Южной Корее.

Фильм-концерт QUEEN ROCK MONTREAL в залах IMAX по всему миру заработал $4,1 млн. Из них $2,1 млн проект привлек за пределами США.

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД

22.01.2024 Автор: Максим Острый