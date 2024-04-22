Международная касса: хоррор «Эбигейл» уступил крупным холдоверам

Фантастический экшн ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ на минувшей неделе заработал за уикенд $21,6 млн в 77 странах. Падение сборов в среднем составило 42%. Общая выручка ленты за пределами США выросла до $314 млн, а тотал достиг $485 млн. $40 млн из этой суммы принесли залы IMAX. Отметим, что в Китае лента снова смогла взобраться на вершину чарта. На этом рынке фильм освоил уже $119 млн.

Падением на 32% в среднем отметился мультфильм КУНГ-ФУ ПАНДА 4. Его выручка за уикенд на 82 территориях составила в сумме $15,3 млн. В общей сложности на международной арене картина освоила $300 млн. Касса ленты в Китае составила $47,3 млн, в Мексике – $34 млн, в Великобритании – $23,1 млн, в Германии – $15,2 млн, во Франции – $11,8 млн.

Рубеж в $700 млн общих сборов покорился на прошедшей неделе сиквелу ДЮНЫ. Кинотеатры в 74 странах принесли блокбастеру $4,2 млн за уикенд.

Премьера хоррора ЭБИГЕЙЛ состоялась на 62 рынках, в том числе в Великобритании, Мексике и Испании. Сборы на международной арене составили $5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЭБИГЕЙЛ

22.04.2024 Автор: Максим Острый