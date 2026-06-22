Международная касса: пятая «История игрушек» захватила почти все рынки

Международный прокат получил нового безоговорочного лидера. ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 заработала $152 млн на 52 зарубежных рынках и довела мировой старт до $312 млн. Это второй лучший международный дебют в истории Pixar после ГОЛОВОЛОМКИ 2 ($230 млн) и крупнейший старт студии в 2026 году. Картина стала фильмом №1 или самым кассовым иностранным релизом практически на всех ключевых рынках, уступив лидерство лишь локальным проектам в Индии и Польше. Крупнейшие территории: Мексика – $26,6 млн, Великобритания – $20 млн, Китай – $18 млн, Франция – $7,2 млн, Австралия – $6,9 млн, Бразилия – $6,1 млн, Южная Корея – $6,1 млн, Испания – $5,5 млн, Аргентина – $5,4 млн.

Фантастический триллер Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ на второй неделе международного проката собрал $18,7 млн в 81 стране. Общая зарубежная касса достигла $82 млн, а мировая – $160 млн. Падение на 57% выглядит достаточно жестким для масштабного летнего блокбастера. Несмотря на хорошие результаты на отдельных рынках, динамика заметно уступает многим предыдущим научно-фантастическим работам режиссера.

Романтический хоррор Карри Баркера ОБСЕССИЯ продолжает удивлять. На шестой неделе международный прокат принес еще $10,9 млн, а общая зарубежная касса достигла $117 млн. Мировые сборы выросли до впечатляющих $333 млн.

Пародийная франшиза ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО продолжает уверенно зарабатывать. На третьем международном уикенде шестой фильм собрал $9,1 млн в 58 странах и довел зарубежную кассу до $104 млн. Мировые сборы впервые превысили отметку $200 млн и достигли $202 млн.

Еще один хоррор-сенсация года продолжает наращивать результат. На четвертой неделе международный прокат принес ЗАКУЛИСЬЮ РЕАЛЬНОСТИ $8,5 млн, а общие зарубежные сборы достигли $125 млн. Мировая касса выросла до $301 млн. Картина уже закрепилась в статусе самого кассового релиза в истории студии A24 и одного из самых прибыльных хорроров десятилетия.

Байопик о Майкле Джексоне продолжает приближаться к историческому рубежу в $1 млрд. За прошедший уикенд МАЙКЛ заработал $5,9 млн по миру, включая $3,8 млн международной кассы. Общие сборы достигли $960 млн, из которых $591 млн приходится на зарубежные рынки.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5

22.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов