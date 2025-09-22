Международная касса: «Истребитель демонов» продолжает лидировать

На вершине мирового чарта (если не брать в расчет китайский прокат) – вновь анимационный проект ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ. На счету картины множество рекордов, и прошедший уикенд добавил еще несколько. Так, во Франции релиз дебютировал с $8,6 млн, в Германии – с $8,2 млн. В обоих случаях это оказался лучший старт для аниме за всю историю этих рынков. Минувший уикенд проект отработал в 62 странах, которые принесли ему $36 млн. Тотал картины вырос до впечатляющих $555 млн – это абсолютный рекорд среди всех японских релизов.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД добавил на свой счет $28,3 млн, полученные в 75 странах. Общая касса ленты достигла отметки в $400 млн, а бокс-офис студии New Line в текущем году за счет этого добрался до престижной планки в $1 млрд.

Что касается Китая, то там впервые за несколько недель на вершине чарта новинка – военная драма 731, рассказывающая об отряде, который ставил эксперименты на людях во время японо-китайской войны. За четыре дня картина заработала $172 млн. Второе и третье места сохранили за собой криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ и мультфильм NOBODY, которые идут в прокате уже больше полутора месяцев. Тотал первого проекта достиг $167 млн, второго – $230 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ

22.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов