Международная касса: «Аватар: Пламя и пепел» возглавил прокат

Блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ заработал за пределами США $257 млн. Общий стартовый бокс-офис фантастического проекта составил $345 млн. При этом в целом триквел значительно уступил сиквелу, который в 2022 году стартовал с $435 млн. Лучшей территорией для третьего фильма про планету Пандору стал Китай, где его бокс-офис составил $57,6 млн. Это лучший для франшизы показатель в Поднебесной. Залы IMAX принесли релизу $43,6 млн по всему миру – лучший старт 2025 года и пятый за всю историю формата.

Сборы ЗВЕРОПОЛИСА 2 на прошедшем уикенде снизились в среднем на 44%, в копилку проекта добавилось $76,7 млн. Общая касса анимационного хита перевалила за $1 млрд и достигла $1,3 млрд. В ближайшее время сиквел мультфильма про зверей обгонит ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ ($1,31 млрд) и займет четвертое место в списке самых кассовых анимационных проектов в истории. За пределами США лента освоила $990 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

22.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов