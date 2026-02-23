Международная касса: все взоры обращены на Китай

Пока североамериканский прокат приходит в себя после праздничного уикенда, за пределами США картина выглядит заметно ярче. Китайский рынок демонстрирует впечатляющие результаты в период Нового года по лунному календарю, а крупные тайтлы вроде ГРОЗОВОГО ПЕРЕВАЛА и GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ активно наращивают мировую кассу. На этом фоне отдельные новинки показывают скромные результаты, быстро смещая фокус студий на цифровой релиз.

Главным англоязычным международным участником уикенда стал ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ. За пределами США и Канады картина добавила около $26,3 млн к своим сборам, а общий мировой бокс-офис составил порядка $40,5 млн, включая примерно $1 млн с экранов IMAX. Суммарная касса фильма по всему миру достигла впечатляющих $152 млн в 77 странах, что делает его одним из наиболее заметных драматических проектов сезона. При том, что внутренний рынок уже принес картине около $60 млн, именно международная аудитория превратила ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ в по-настоящему глобальный хит. Костюмная мелодрама с рейтингом R уверенно находит зрителя в Европе и Азии, а формат широкого релиза, усиленный премиальными залами, дает фильму стабильные цифры на четвертой неделе проката.

Семейная анимация GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ также продолжает расширять свое присутствие на международных рынках. Общая мировая касса проекта уже достигла около $102 млн, из которых примерно $44 млн приходится на зарубежные территории. Для оригинального мультфильма без опоры на крупную франшизу это уверенный результат, особенно на раннем этапе международного проката. Стабильный интерес к GOAT: МЕЧТАЙ ПО-КРУПНОМУ за пределами США объясняется универсальной семейной тематикой и сильной поддержкой со стороны локальных дистрибьюторов. По мере выхода картины в новых странах и возможного расширения сеансов в премиальных форматах у фильма есть потенциал еще больше увеличить долю международных сборов в своей общей кассе.

Самые впечатляющие цифры уикенда пришли из Китая, где новогодняя линейка проектов показывает почти взрывной результат. Пятерка лидеров с начала праздничной недели собрала суммарно около $726 млн, превратив местный рынок в главный драйвер мирового бокс-офиса. Лидером стал гоночный блокбастер ПЕГАС 3 с кассой около $388 млн, уверенно доминирующий в национальном чарте. На втором месте шпионский триллер Чжана Имоу ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ, заработавший примерно $116 млн. Замыкают топ лучших фэнтези КЛИНКИ ХРАНИТЕЛЕЙ с результатом около $102 млн, а также анимационный хит МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ТАЙНЫЙ ЗАЩИТНИК с $94,2 млн. Комедийный боевик с Джеки Чаном ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА»: ДИКАЯ МИССИЯ (CPF, с 16.04.26) пока отстает, но тоже внес свой вклад в праздничную кассу, добавив около $25,8 млн.

Фото: кадр из фильма ПЕГАС 3

23.02.2026 Автор: Дмитрий Некрасов