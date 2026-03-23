Международная касса: «Проект «Конец света» уверенно возглавил прокат

Фантастический фильм ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» выступил мощнее всех: $60,4 млн в 82 странах, что составляет около 90% зарубежного охвата. Это лишь четвертый за постковидный период оригинальный проект, который за пределами США стартует с результатом более $50 млн – наряду с ОППЕНГЕЙМЕРОМ, F1 и СУПЕРМЕНОМ. В Китае новинка начала свою работу на второй строчке с $7,1 млн, пропустив вперед анимационных ПРЫГУНОВ. В Южной Корее фильм стартовал с $4,3 млн и тоже на втором месте, однако аудитория картины быстро расширилась от мужской к более широкой семейной – и этот же паттерн отмечают во многих странах. IMAX стал отдельной историей успеха: $30,3 млн по миру за уикенд, из них около $11,2 млн – вне США. Это лучший старт нефраншизного фильма в формате IMAX с момента выхода прошлогоднего F1.

На третьем глобальном уикенде ПРЫГУНЫ показывают очень устойчивую динамику: $34,2 млн за пределами США (-33% к прошлой неделе), суммарно уже $122 млн международных и $243 млн по всему миру. Главным драйвером уикенда для анимации Pixar выступил Китай. В Поднебесной мультфильм возглавил чарт с $9,6 млн. Это лучший старт оригинального голливудского анимационного фильма со времен ТАЙНЫ КОКО в 2017 году.

Второй уикенд мелодрамы НАПОМИНАНИЕ О НЕМ на зарубежных рынках принес $7,1 млн при снижении кассы на 35%. Общие международные сборы достигли $20,8 млн, а вместе с США тотал достиг $54 млн.

Сиквел комедийного хоррора Я ИДУ ИСКАТЬ 2 вышел на ограниченном числе рынков (примерно 30% от будущего охвата) и собрал за пределами США около $2,8 млн.

Хоррор КРИК 7 добавил к своим капиталам $6,2 млн в 57 странах (снижение около 48%), а общие иностранные сборы достигли $79,3 млн. Глобально картина подбирается к отметке в $200 млн. Это будет первый фильм франшизы, который преодолеет данную отметку.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

23.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов