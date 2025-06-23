Международная касса: «28 лет спустя» оказался лучшей новинкой

Зомби-хоррор Дэнни Бойла стал лучшей новинкой уикенда на международной арене. Фильм ужасов 28 ЛЕТ СПУСТЯ смог привлечь $30 млн на 59 рынках. Таким образом, его тотал после первого уикенда достиг $60 млн.

Мультфильм ЭЛИО смог в 43 странах освоить лишь $14 млн. Впереди у проекта премьеры в Китае, Японии и Испании.

Лидером уикенда осталось фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. На 81 рынке оно освоило дополнительно $53,6 млн при снижении сборов в среднем на умеренные 37%. Международная касса релиза выросла до $198 млн, тотал – до $358 млн. Залы IMAX по всему миру принесли картине $28,4 млн.

Общие сборы ЛИЛО И СТИЧА преодолели на минувшей неделе рубеж в $900 млн. Сборы за уикенд составили $19,7 млн. Международная выручка проекта выросла до $524 млн.

Экшн МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА довел свою мировую кассу до $541 млн. За пределами США лента освоила $363 млн.

Китайский прокат возглавила локальная остросюжетная лента SHE. По итогам уикенда в ее активе – $27 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter

Фото: кадр из фильма 28 ЛЕТ СПУСТЯ

23.06.2025 Автор: Максим Острый