Международная касса: главной новинкой стала анимационная перезагрузка «Трансформеров»

Мультфильм ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО смог привлечь за первый уикенд на 50 рынках $14 млн. В Мексике его касса составила $2,2 млн, в Австралии – $1,5 млн, в Японии – $0,8 млн. Залы IMAX принесли проекту $3 млн.

Прямым конкурентом ТРАНСФОРМЕРАМ стал новый мультфильм студии DreamWorks Animation ДИКИЙ РОБОТ. Лишь 8 территорий принесли ему $6,9 млн, из которых $4 млн пришлись на Китай, а $2 млн – на Австралию.

Лидером международного проката остался холдовер БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, заработавший за уикенд $17,2 млн в 76 странах. Общая касса проекта за пределами США выросла до $103 млн, а тотал – до $330 млн.

Хоррор НЕ ГОВОРИ НИКОМУ пополнил свои рынки четырьмя новыми странами. Общая выручка проекта на международной арене достигла $20,9 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО

23.09.2024 Автор: Максим Острый