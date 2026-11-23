Лидером международного проката стал фантастический экшн ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ, собравший за пределами США и Канады $105 млн. С учетом североамериканских сборов в $120 млн мировая касса дебютного уикенда достигла $225 млн. Это лучший международный старт Lionsgate за последнее время: результат оказался выше сборов МАЙКЛА ($218,8 млн) и ЗЛОЙ: СКАЗКИ О ЗАПАДНОЙ ВЕДЬМЕ ($223 млн). В 81 из 84 международных территорий приключенческий фильм занял первое место. Самый крупный старт пришелся на Великобританию – $17,4 млн, что стало рекордом как для всей франшизы, так и для Lionsgate на этом рынке. Существенный вклад внесли премиальные форматы: мировые сборы IMAX достигли $26,4 млн, из которых $10,1 млн пришлось на международные рынки.

Вторую по масштабу мировую кассу продолжает наращивать индийская эпическая драма РАМАЯНА. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ: третий уикенд принес ей $13,7 млн, из которых $11,7 млн обеспечили международные территории и еще $2 млн – Северная Америка. Общие сборы достигли $183 млн, включая $154,5 млн за пределами США и Канады и $28,4 млн на североамериканском рынке.

Документальная лента УВИДЕТЬ ВСЕ преодолела отметку в $100 млн в мировом прокате и теперь располагает кассой в $102,5 млн. Основную часть обеспечила Северная Америка – $93,47 млн, тогда как международные сборы оцениваются в $9,08 млн. В Великобритании и Ирландии картина стартовала сразу на 596 площадках с результатом $3,2 млн. Это крупнейший дебют для документального фильма, не связанного с концертной тематикой, и второй старт A24 на британском рынке после ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ ($5,76 млн).

Романтическое фэнтези ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ с Оливией Колман, Александром Скарсгардом, Элизабет Дебики и Питером Динклэйджем продолжает международный прокат более сдержанными темпами. За минувший уикенд фильм заработал за рубежом $1,25 млн, а его мировая касса достигла $40,3 млн, из которых $24,4 млн приходится на Северную Америку.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ

23.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов