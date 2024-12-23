Международная касса: «Муфаса: Король Лев» стартовал по нижней границе ожиданий

МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ начал свой прокат на 52 рынках, который принесли ленте $87,2 млн. Общемировые сборы проекта составили $122 млн. Для сравнения, касса КОРОЛЯ ЛЬВА 2019 года за первый уикенд на всех территориях, включая США, достигла $433 млн. Топ-5 стран для МУФАСЫ сформировали Китай ($7,8 млн), Франция ($7,7 млн), Мексика ($7,1 млн), Великобритания ($5,5 млн) и Германия ($5 млн).

Тем временем тотал МОАНЫ 2 приближается к рубежу в $800 млн, к вечеру воскресенья достигнув $790 млн. Наибольшего успеха лента добилась во Франции ($46 млн), Великобритании ($37,6 млн), Германии ($29 млн), Мексике ($26,2 млн) и Бразилии ($24 млн).

Мюзикл ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА пополнил свою копилку на $12,6 млн. Картина идет в прокате в 81 стране. За пределами США касса ленты составила $187 млн. Ключевыми рынками стали Великобритания ($60,8 млн), Австралия ($22,5 млн), Южная Корея ($13,1 млн), Мексика ($9,6 млн) и Германия ($8 млн).

Отметим также ГЛАДИАТОРА 2, чей тотал на минувшей неделе преодолел отметку в $400 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ

23.12.2024 Автор: Максим Острый