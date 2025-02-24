Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» стал восьмым самым успешным проектом за всю историю

Мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ стал самым успешным анимационным релизом в мире. Сборы китайского блокбастера на родном рынке по итогам уикенда достигли $1,873 млрд. Это не только делает ленту самым кассовым мультфильмом в истории, но и ставит ее на восьмую строчку в чарте самых успешных проектов за всю историю кинематографа. В активе ближайшего конкурента, картины ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ – $1,953 млрд.

Снижение сборов кинокомикса КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР составило в среднем 60%. За уикенд фильм на 52 рынках заработал $35,3 млн. Таким образом, его международная касса выросла до $148 млн, а общемировая – до $289 млн.

Сборы комедии БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ на минувшей неделе превысили отметку в $70 млн. Почти половину этой суммы ($34,5 млн) проект заработал в Великобритании, где он сохраняет лидерство в прокате.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 на 55 территориях пополнили свою копилку на $7,7 млн. Выручка картины в международном прокате выросла до $125 млн.

Тотал сборов фильма МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ в ближайшее время преодолеет рубеж в $700 млн. Уикенд на 52 рынках принес картине $4,4 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ

24.02.2025 Автор: Максим Острый