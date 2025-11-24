Международная касса: старт сиквела «Злой» ознаменовался рекордами на нескольких рынках

Мюзикл ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 за пределами США на 78 рынках заработал $76 млн. Это лучший старт среди экранизаций бродвейских мюзиклов за всю их историю. Картина с Арианой Гранде и Синтией Эриво отметилась и несколькими локальными прорывами. Например, в Великобритании новинка собрала $24,4 млн, показав лучший старт в 2025 году и позволив минувшему уикенду установить ноябрьский рекорд. Кроме того, сиквел мюзикла про волшебную страну стал первым проектом с возрастным ограничением PG, который заработал в формате IMAX на Туманном Альбионе более $1 млн за первый уикенд. Залы IMAX по всему миру принесли фильму $21,2 млн, что на 75% больше, чем было у первой картины дилогии.

Третья часть приключенческой франшизы ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА добавила в свою копилку $32,6 млн, освоенные на 81 рынке. Общий бокс-офис проекта вырос до $146 млн, международный – до $109 млн. В Китае к концу воскресенья сборы фильма достигли уровня $34,2 млн, а в Южной Корее – $6,6 млн.

Другой холдовер, фантастика ХИЩНИК: ПЛАНЕТА СМЕРТИ нарастила свою кассу до $160 млн, что стало максимум среди всех фильмов франшизы про инопланетного убийцу. Прошедший уикенд принес картине $7,2 млн, заработанные в 52 странах. Лучшие результаты боевик продемонстрировал в Китае ($14,5 млн), а также в Великобритании ($6,6 млн) и Мексике ($5,2 млн).

Фантастический боевик БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК собрал $7,1 млн на 63 рынках. Тотал картины достиг $48,3 млн. В ближайшее время фильму предстоят премьеры в Китае, Южной Корее и Японии.

В Китае вышла в прокат драма с элементами фэнтези ВОСКРЕШЕНИЕ, получившая специальный приз жюри на Каннском кинофестивале этого года. Всего за два дня картина собрала $16,4 млн. В числе лидеров осталось аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ. Общий бокс-офис проекта в Поднебесной после десяти дней проката составил $79,4 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2

24.11.2025 Автор: Дмитрий Некрасов