Международная касса: «Кунг-фу панда 4» вырвалась вперед

Несмотря на сильную конкуренцию, лидером международного проката остался анимационный холдовер КУНГ-ФУ ПАНДА 4. Мультфильм, стартовав на минувшей неделе в Китае с первого места бокс-офиса, освоил за уикенд на международной арене $55,3 млн. В КНР проект заработал на 40 тысячах экранов $25,7 млн. Тотал сборов картины достиг $268 млн.

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС вышли в прокат в 25 странах, где смогли освоить в общей сложности $16,4 млн. Из этой суммы $5,3 млн пришлись на Великобританию, $2,7 млн – на Мексику, $2 млн – на Австралию, $1,7 млн – на Германию, $1,3 млн – на Испанию.

Фантастика ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ пополнила свою копилку на 73 территориях на $30,7 млн, падение ее сборов составило в среднем 41%. В залах IMAX по всему миру проект заработал уже $124 млн, что является восьмым результатом в истории канадской корпорации. Общая выручка ленты на международной арене достигла $341 млн, с учетом США – $574 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма КУНГ-ФУ ПАНДА 4

25.03.2024 Автор: Максим Острый