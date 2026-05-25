Международная касса: «Майкл» приблизился к $800 млн

Минувший уикенд за пределами США прошел под знаком возвращения ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН. Лидером зарубежного проката стал МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. Фильм стартовал на 51 территории и собрал $64 млн за три дня. Наиболее сильные рынки – Великобритания ($7,1 млн), Германия ($6,5 млн), Китай ($5,3 млн) и Япония ($4,9 млн). В сумме с американскими $82 млн стартовая глобальная касса достигла $145 млн за три дня ($165 млн за четыре дня по эстимейтам). Любопытно, что международный старт новинки почти в точности повторяет показатели проекта ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ – тот в 2018 году собрал примерно $65 млн на зарубежных рынках.

На второй строке по сборам вне США среди голливудских релизов расположился МАЙКЛ. Биографический фильм о Майкле Джексоне добавил за уикенд $28,5 млн на международных рынках, доведя зарубежную кассу до $468 млн. В сумме с $319 млн в США общие мировые сборы достигли уже $788 млн – проект близок к рубежу в $800 млн и продолжает уверенно расти. При этом один важный рынок для картины, Япония, еще не открыт, так что у нее сохраняется существенный запас для дальнейшего роста.

Третьим по зарубежным сборам стал ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2. За пределами США сиквел собрал $21 млн за выходные, доведя международную кассу до $408 млн. Глобально фильм уже перешагнул отметку в $600 млн, из которых почти $200 млн пришлись на США и около двух третей – на иностранные рынки.

Китайский кинопрокат продолжает разрывать романтическая драма ДОРОГОЙ ТЫ. Ставший сенсацией камерный проект, снятый на одном из региональных диалектов, за минувший уикенд освоил $45 млн. После 25 дней проката бокс-офис фильма, стартовавшего с $3,6 млн, вырос до $158 млн. Прогноз на финальные сборы релиза в Поднебесной повышен до $200 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

25.05.2026 Автор: Дмитрий Некрасов