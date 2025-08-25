Международная касса: холдоверы укрепили позиции на мировой арене

Хоррор ОРУДИЯ за минувший уикенд добавил в свою копилку $13,2 млн, вырученные им на 74 рынках. Падение сборов составило в среднем всего 31%. Общая международная касса проекта выросла до $83,5 млн, а вместе с домашним рынком на его счету уже почти $200 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ 2 освоил $12 млн в 68 странах (-29% от предыдущего уикенда). Его общий бокс-офис вырос до $149 млн. На минувшей неделе анимация стартовала в Италии с первого места, заработав там $1,7 млн. На 32% касса проекта упала на втором уикенде в Китае, добавив $4,5 млн, а всего в Поднебесной у картины уже $16,4 млн.

Свое триумфальное шествие по Азии продолжает аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, чей тотал уверенно перевалил за $200 млн. Девятым азиатским рынком для картины стали Филиппины, где проект установил рекорд стартовых сборов для аниме ($4,2 млн). Тем временем в Таиланде релиз стал самым кассовым в этом году ($6 млн).

Спортивная драма F1 перешагнула за отметку в $600 млн общемировых сборов, $418 млн из которых принесли зарубежные рынки, а $94,4 млн поступили от формата IMAX. Лучшим рынком за пределами США для картины с Брэдом Питтом стал Китай, где бокс-офис достиг $59,2 млн.

Также в Китае на прошлой неделе наконец-то вышел хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ, став первым фильмом франшизы, стартовавшим в кинотеатрах Поднебесной. Картине покорились $8,2 млн, а тотал проекта за счет этого достиг $296 млн. Как отмечают аналитики, цензура проектов с рейтингом R в Китае немного смягчилась, и зрители положительно на это отреагировали.

Блокбастер МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ записал на свой счет еще $6,3 млн, поступившие с 83 территорий. Тотал фильма составляет $844 млн.

Комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 освоила $6,2 млн за уикенд, общая касса проекта выросла до $113 млн. При этом картина еще не вышла в прокат в Южной Корее, Гонконге и Японии.

Аналогично предыдущему релизу $6,2 млн получила мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА, отработавшая в 57 странах. Общая касса проекта с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом достигла $85,1 млн.

В Китае лидером проката остался криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ, собравший $25,5 млн за уикенд и $78 млн в тотале. Сборы драмы DEAD TO RIGHTS увеличились до $384 млн, а мультфильма NOBODY – до $176 млн.

Фото: кадр из фильма ОРУДИЯ

25.08.2025 Автор: Дмитрий Некрасов