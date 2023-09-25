Международная касса: сиквел «Проклятия монахини» продолжает зарабатывать

Падение сборов фильма ужасов ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 за пределами США составило в среднем 44%. Общая касса холдовера на международной арене достигла $135 млн.

Выручка боевика НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 в Китае выросла до $20,8 млн. При этом картина уступила на этом рынке золото локальному холдоверу DUST TO DUST. В Германии и Великобритании, по предварительным данным, лента стартовала с $0,7 млн, в Мексике – с $0,6 млн, в Италии – с $0,4 млн.

Детектив ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ потерял умеренные 35% от сборов предыдущего уикенда. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($6,1 млн), Италии ($5,4 млн), Китае ($5 млн), Франции ($3,2 млн) и Испании ($2,4 млн). Всего за пределами США картина заработала $46,2 млн.

Падение кассы триквела ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ в международном прокате составило 36%. Касса картины увеличилась до $149 млн, из которых на США приходятся $81,3 млн.

Фото: кадр из фильма ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2

25.09.2023 Автор: Илья Кувшинов