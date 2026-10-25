Международная касса: «Клэйфейс» стартовал на уровне «Чужой мамы»

Лидером мирового бокс-офиса стал КЛЭЙФЕЙС – хоррор по мотивам комиксов DC о злодее из вселенной Бэтмена. За первый уикенд фильм заработал $43 млн, из которых $24 млн обеспечили США и Канада, а еще $19 млн – международные рынки. Картина вышла в 76 странах и получила результат немного ниже ожиданий: аналитики рассчитывали на $45 млн по всему миру. При этом производственный бюджет составил около $44 млн без учета расходов на продвижение, поэтому для проекта это уверенный старт. Релиз освоил $2,6 млн в Великобритании, $1,4 млн в Мексике и $1,3 млн в Австралии. Во Франции картина принесла кинотеатрам $1,2 млн, в Бразилии – $879 тысяч, в Италии – $873 тысячи, в Испании – $721 тысячу. По стартовым сборам КЛЭЙФЕЙС оказался близок к ЧУЖОЙ МАМЕ – хоррору студии Universal и Blumhouse, который несколькими неделями ранее открылся с $45,6 млн по всему миру. При этом международный дебют КЛЭЙФЕЙСА оказался выше: $19 млн в 76 странах против $17,8 млн у конкурента на старте в 50 странах.

Вторую строчку мирового чарта заняла экранизация популярной серии видеоигр STREET FIGHTER. За второй уикенд фильм заработал $16,8 млн по всему миру, в том числе $8,2 млн на 65 международных рынках. Зарубежная касса достигла $32,7 млн, а мировой результат – $76,3 млн. Лучше всего из крупных международных рынков STREET FIGHTER удержался в Великобритании: $1,3 млн за второй уикенд при падении на 58%, совокупная касса достигла $5,6 млн.

На третьем месте по мировым сборам разместилась оригинальная стоп-моушн-анимация студии Laika ВЕДЬМИН ЛЕС. В США фильм собрал $11,3 млн, еще $3 млн поступили с 11 международных рынков. Общий старт составил $14,3 млн. Для студии, известной по КОРАЛИНЕ В СТРАНЕ КОШМАРОВ и ПАРАНОРМАНУ, это обнадеживающее начало международного проката, но при бюджете около $100 млн проекту предстоит пройти долгий путь к окупаемости. В Великобритании предварительные сборы оцениваются примерно в $1,4 млн: результат за пятницу и субботу уже оказался на 15% выше показателя КУБО. ЛЕГЕНДА О САМУРАЕ и на 22% выше старта МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ. В России ВЕДЬМИН ЛЕС выйдет 3 декабря.

Тем временем хоррор Universal и Blumhouse ЧУЖАЯ МАМА провел третий уикенд в мировом прокате со сборами $9,2 млн: $5,3 млн за рубежом и $3,85 млн в США и Канаде. Мировая касса достигла $94,8 млн, включая $43,3 млн на международных рынках и $51,5 млн в Северной Америке.

На шестом уикенде выручка ОБИТЕЛИ ЗЛА составила $13,3 млн по всему миру, в том числе $10,3 млн за пределами США и Канады и $3 млн на домашнем рынке. Мировая касса достигла $384,5 млн, из которых $230,8 млн приходится на международный прокат. В Китае фильм заработал около $65 млн.

Экранизация романа Колин Гувер ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ВЕРИТИ собрала $10,2 млн за четвертый уикенд: $7,2 млн на международных рынках и еще $3 млн в США и Канаде. Мировая касса достигла $162,7 млн, включая $91,2 млн за рубежом и $71,5 млн в Северной Америке. Новым рынком стала Южная Корея, где проект заработал $179 тысяч в 445 кинотеатрах.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

25.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов