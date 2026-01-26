Международная касса: третий «Аватар» показал самое резкое падение за все время проката

За пределами США боевик Тимура Бекмамбетова КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ показал результат, сопоставимый с домашним рынком. Картина с Крисом Пратом заработала $11,6 млн на 80 территориях, в итоге ее мировая стартовая касса достигла $22,7 млн. Топ‑3 зарубежных рынков сейчас выглядит так: Китай – $2,6 млн, Мексика – $970 тыс., Великобритания – $870 тыс.

Третий АВАТАР наконец уступил первую строчку чарта. Его сборы за рубежом на уикенде просели на 52% – это самое резкое падение за все время проката. За выходные картина собрала около $7 млн на 52 рынках. Общая мировая касса – $1,38 млрд, это третье место среди релизов 2025 года. До планки в $2 млрд, взятой двумя предыдущими частями, ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ явно не дотянет. В глобальном рейтинге всех времен фильм сейчас занимает 19‑е место, находясь между картинами БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($1,36 млрд) и МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА ($1,40 млрд). Сам Джеймс Кэмерон уже публично признавал, что в таких условиях ему придется искать способы снимать следующие две части франшизы заметно дешевле.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

26.01.2026 Автор: Дмитрий Некрасов