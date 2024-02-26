Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса Лантимоса

Сенсационно минувший уикенд прошел в Южной Корее. Там локальный хоррор РАСКОПАННАЯ МОГИЛА начал прокат с выдающихся $16,8 млн.

Байопик БОБ МАРЛИ: ОДНА ЛЮБОВЬ в 59 странах пополнил свой счет на $15 млн. Падение кассы составило в среднем 37%. За пределами США лента освоила уже $49,4 млн, а всего на ее счету – $121 млн.

Сборы комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ превысили планку в $200 млн – 48 рынков принесли фильму за уикенд $6 млн. В Мексике, где касса проекта достигла уже $7,9 млн, лента стала пятой самой успешной романтической комедией за всю историю проката.

Суммарная выручка фантастической мелодрамы БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ по итогам недели остановилась на отметке в $99,6 млн. Из этой суммы $66,7 млн фильм заработал за пределами США, что является лучшим результатом в карьере режиссера Йоргоса Лантимоса. Впереди у проекта премьера в Южной Корее.

Аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ТРЕНИРОВКА СТОЛПОВ вышло в прокат на 42 рынках помимо США. За уикенд новинка заработала на международной арене $13,7 млн. В Латинской Америке картина возглавила бокс-офис 10 стран, в том числе Мексики, где освоила $4,5 млн. Залы IMAX принесли проекту $4 млн.

Фото: кадр из фильма БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

26.02.2024 Автор: Максим Острый