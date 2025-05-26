Международная касса: «Лило и Стич» возглавил прокат

Игровая версия одноименного мультфильма ЛИЛО И СТИЧ за пределами США смогла заработать $159 млн в 52 странах. Наибольшего успеха картина добилась в Мексике ($23,7 млн), Великобритании ($12,9 млн), Бразилии ($11,1 млн), Франции ($10,7 млн) и Италии ($9,2 млн). Новинка также возглавила китайский прокат: там ее выручка за уикенд составила $8,7 млн. Общемировая касса релиза по итогам первого уикенда (и с учетом сборов в США в праздничный понедельник) добралась до отметки в $342 млн. Благодаря ЛИЛО И СТИЧУ, студия Disney стала первой компанией, которой в 2025 году покорилась планка в $2 млрд.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА показала лучший старт в истории франшизы как на родном рынке, так и на международном. Сборы ленты на 64 территориях составили $127 млн. В залах IMAX фильм привлек $31 млн. В Южной Корее касса картины составила $12,7 млн, в Японии – $11 млн, в Великобритании – $10,7 млн, в Индии – $9 млн, во Франции – $7,8 млн.

Хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: УЗЫ КРОВИ на международной арене за уикенд заработал еще $23 млн. Тем самым сборы ленты за пределами США выросли до $92,5 млн, а тотал – до $187 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЛИЛО И СТИЧ

26.05.2025 Автор: Максим Острый