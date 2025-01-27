Международная касса: голливудские холдоверы продолжают удерживать внимание

На прошедшей неделе СОНИК 3 стал самым успешным фильмом франшизы не только в мировом, но и в международном прокате. За уикенд он пополнил свой счет на $10,6 млн. За пределами США, таким образом, лента заработала $221 млн. Тотал сборов достиг $447 млн: неудивительно, что Paramount анонсировала на днях четвертый фильм в серии.

МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ, в свою очередь, за уикенд привлек $15,4 млн. Тотал сборов проекта находится на отметке в $627 млн.

За уикенд сборы МОАНЫ 2 в международном прокате выросли на $5,8 млн и достигли $576 млн. Тотал картины превысил итоговый результат ЗВЕРОПОЛИСА ($1,026 млрд) и в ближайшее время обойдет цифры мультфильма В ПОИСКАХ ДОРИ ($1,029 млрд).

В Китае уже 29 января начнется празднование «лунного нового года», а пока что прокат там возглавляет холдовер ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ. В копилке проекта к вечеру воскресенья было $125 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СОНИК 3

27.01.2025 Автор: Максим Острый