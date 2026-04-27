Международная касса: «Майкл» установил стартовый рекорд среди музыкальных байопиков

В мировом прокате уикенд также прошел под знаком МАЙКЛА. Байопик о Майкле Джексоне стартовал с $217 млн по миру, из которых $120 млн пришлись на 82 зарубежные территории (51 387 экранов) и $97 млн – на Северную Америку. Это крупнейший мировой дебют среди музыкальных биографических фильмов за всю историю и второй результат года после СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО ($373 млн глобального старта). До выхода МАЙКЛА лидером среди музыкальных байопиков по величине стартового уикенда оставалась БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ, дебютировавшая в 2018 году с $122 млн. К концу воскресенья сформировалась следующая картина по топовым территориям: Великобритания и Ирландия – $15,6 млн; Франция – $10,1 млн; Мексика – $9,7 млн; Бразилия – $8,2 млн; Италия – $8 млн. При этом фильм еще не вышел в Японии, которая традиционно является одним из крупнейших рынков для музыкальных и анимационных релизов.

На фоне рекордного старта МАЙКЛА два других ведущих релиза достигли важных рубежей в международном бокc-офисе. СУПЕР МАРИО: ГАЛАКТИЧЕСКОЕ КИНО добавил за уикенд $36,6 млн с 83 зарубежных территорий. Совокупная международная касса анимационного сиквела выросла до $444 млн, а глобальные сборы – до $831 млн.

ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» на шестой неделе в международном прокате собрал еще $12,2 млн, доведя совокупный бокс‑офис за пределами США до $308 млн и мировой – до $613 млн. Для оригинального, не основанного на франшизе научно‑фантастического релиза такие показатели подтверждают, что глобальная аудитория по‑прежнему готова поддерживать оригинальные истории, если за ними стоит сильная звезда (в данном случае Райан Гослинг) и положительный «сарафан».

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

27.04.2026 Автор: Дмитрий Некрасов