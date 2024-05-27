Международная касса: новая глава франшизы «Безумный Макс» стала лидером проката

Экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА, несмотря на премьеру в рамках Каннского кинофестиваля и высокие оценки прессы, в международном прокате показал достаточно разочаровывающий старт, заработав в 75 странах лишь $33,3 млн. Из этой суммы $4,5 млн пришлись на Южную Корею, $2,6 млн – на Францию, $2,6 млн – на Великобританию, $2,2 млн – на Австралию.

Мультфильм ГАРФИЛД В КИНО за уикенд смог привлечь на 51 рынке $14 млн. Общая касса релиза в международном прокате выросла до $66,3 млн. В Великобритании выручка проекта составила $2,5 млн. Впереди у ленты старты в Австралии, Франции и Японии.

Семейная картина ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ на 64 территориях за уикенд освоила $11,3 млн. Всего на международной арене фильм заработал на данный момент $40 млн.

Вплотную к отметке в $300 млн приблизился тотал сборов фантастики ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО.

Совокупная выручка экшна КАСКАДЕРЫ выросла к вечеру воскресенья до $146 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

27.05.2024 Автор: Максим Острый