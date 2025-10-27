Международная касса: в международном прокате победу одерживает японский анимационный проект

За пределами США лидером бокс-офиса на прошедшем уикенде стало аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ. Проект заработал $14,7 млн на 47 территориях, где его прокатом занимается компания Sony. Всего на счету у картины, которая присутствует на международной арене уже не первую неделю, $108 млн.

Фильм ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 добавил к своим капиталам $10,5 млн, добытые в 74 странах. Всего на счету у хоррора $80,4 млн. Больше всего фильму повезло в Мексике, где ему удалось заработать $7,8 млн и обойти показатели картин ТИХОЕ МЕСТО 2, 28 ЛЕТ СПУСТЯ, УЛЫБКА 2 и ГРЕШНИКИ. Помимо Мексики, успешна картина оказалась в Великобритании ($3,1 млн), Бразилии ($2,2 млн), Австралии ($1,8 млн) и Франции ($1,3 млн).

Драма по роману Коллин Гувер СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ собрала $10 млн на 41 рынке. Топ лучших территорий: Великобритания ($1,75 млн), Германия ($1,7 млн), Австралия ($1,4 млн) и Мексика ($1,3 млн).

На 34% в среднем снизились показатели фильма Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ. Минувший уикенд добавил картине $8 млн с 76 рынков. Общий бокс-офис проекта с Леонардо ди Каприо увеличился до $180 млн.

Байопик СПРИНГСТИН. ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ стартовал на 28 рынках, где заработал $7 млн. В Великобритании картина возглавила уикенд с кассой $1,6 млн.

В Китае лидером кассовых сборов остается комедия ГРЕБИ К ПОБЕДЕ, у которой $51,5 млн после 27 дней проката.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ

27.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов