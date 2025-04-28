Международная касса: «Minecraft в кино» остается в лидерах

MINECRAFT В КИНО по-прежнему остался лидером международного проката. Голливудский блокбастер за уикенд привлек на 78 рынках $37,8 млн. Общая выручка проекта за пределами США достигла $437 млн. Снижение сборов составило в среднем умеренные 44%.

Благодаря отличному «сарафану» ГРЕШНИКИ на минувшей неделе в 71 стране смогли заработать $13,5 млн. Сборы проекта на международной арене выросли до $39,1 млн, а тотал – до $162 млн.

Боевик РАСПЛАТА 2 вышел в прокат на 71 территории, где привлек $13,7 млн.

Перевыпуск третьего эпизода ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН сотворил небольшую сенсацию не только на родине, но и за ее пределами. На 34 рынках его выручка достигла $17 млн, а тотал, таким образом, добрался до отметки в $42,2 млн. Стоит отметить, что в Германии, Норвегии, Чили и Боливии картина и вовсе возглавила бокс-офис. Немецкие зрители принесли ленте $4,6 млн, британцы – $2,3 млн, мексиканцы – $1,7 млн. Благодаря перевыпуску общие сборы МЕСТИ СИТХОВ выросли до $891 млн.

Хоррор ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА стартовал на 60 рынках, где привлек $10,1 млн. Впереди у проекта премьеры в Японии, Таиланде, Вьетнаме и Малайзии.

В китайском прокате лидерство продолжает удерживать мультфильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ. К вечеру воскресенья сборы проекта на родном рынке преодолели планку в $2,1 млрд.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма MINECRAFT В КИНО

28.04.2025 Автор: Максим Острый