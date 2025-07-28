Международная касса: новая «Фантастическая четверка» стала лидером

Мировой прокат возглавил блокбастер ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ. Перезапуск известной истории, основанный на приключениях одноименной супергеройской команды Marvel Comics, заработал $100 млн на 52 территориях за пределами США. Лучший старт для супергеройского кино в этом году состоялся в Великобритании, Мексике, Франции, Италии, Испании и странах Латинской Америки.

Тем временем холдоверы продолжили увеличивать свою кассу. Общий бокс-офис СУПЕРМЕНА превысил отметку в полмиллиарда долларов, составив $503 млн. На мировые рынки приходится $213 млн из этой суммы.

У МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА тотал выросл до $718 млн. В августе ленту ждет премьера в Японии.

А спортивный фильм F1 пополнил свою копилку до $510 млн, доля международных сборов в ней составляет 67,5% ($344 млн).

Кроме того, до круглой цифры сборов $150 млн по итогам уикенда дошел хоррор 28 ЛЕТ СПУСТЯ. У фильма Дэнни Бойла $80 млн приходится на зарубежные рынки и $70 млн – на США.

В Китае продолжают лидировать локальные релизы. Главным из них на уикенде стала драма DEAD TO RIGHTS. В ее копилке к вечеру воскресенья было $57,5 млн. На второе место сместился костюмный проект ЛИЧИ ИЗ ЧАНЪАНЯ, сумевший заработать в общей сложности уже $68,7 млн. Замкнула тройку лучших комедия THE STAGE, в активе которой – $24,6 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

28.07.2025 Автор: Дмитрий Некрасов