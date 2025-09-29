Международная касса: «Битва за битвой» выбилась в лидеры мирового проката

На счету у картины БИТВА ЗА БИТВОЙ за пределами США оказалось $26,1 млн за уикенд, из которых $2,9 млн принесли кинозалы IMAX. Такую выручку проекту с Леонардо ди Каприо в главной роли обеспечила работа в 74 странах. При этом на 68 рынках это оказался лучший старт для режиссера Пола Томаса Андерсона. Больше всего проект сумел заработать в Великобритании ($3,4 млн), Франции ($3,4 млн), Германии ($2 млн), Италии ($1,4 млн) и Саудовской Аравии ($1,3 млн). В октябре фильму предстоят старты в Южной Корее, Японии, Турции, а также в Китае.

Фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД заработал $15,4 млн в 76 странах на своем четвертом уикенде. Тотал проекта вырос до $436 млн, а бокс-офис студии Warner Bros. за счет этого дошел до престижной отметки в $4 млрд.

Общая касса ставшего мировым феноменом аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ достигла $605 млн. Это восьмой показатель в текущем году среди всех релизов. Конкретно минувший уикенд принес проекту $12,1 млн, полученных с 62 рынков.

В Китае продолжается активная работа локальных релизов, а на вершине чарта остается вышедшая неделей ранее военная драма 731. За 11 дней проката картина собрала $208 млн. В топ-3 – все те же криминальный экшн КРАЙ ТЕНИ и мультфильм NOBODY, работающие с августа. На двоих у них уже более $400 млн.

