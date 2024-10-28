Международная касса: новый «Веном» продемонстрировал внушительные сборы в Китае

Уже за первый уикенд кинокомикс ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ заработал на 64 рынках $124 млн. $45,7 млн из этой суммы принес Китай, где фантастический экшн стал лидером проката. На данной территории это лучший старт для супергеройского кино со времен фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА и лучший старт для голливудского релиза в 2024 году. Залы IMAX по всему миру принесли картине $16 млн.

Мультфильм ДИКИЙ РОБОТ стартовал еще на трех рынках, освоив за уикенд в 79 странах $17,6 млн. За пределами США проект заработал уже $121 млн, тотал его сборов достиг $232 млн. Это лучший показатель в 2024 году для оригинальной анимации.

Хоррор УЛЫБКА 2 за уикенд записал на свой счет еще $12,6 млн. Снижение его сборов составило в среднем 42%, общая выручка в 67 странах добралась до отметки в $43 млн.

ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ пополнил свою копилку лишь на $3,8 млн. Фильм, идущий в прокате на 78 рынках, за пределами США заработал на данный момент $143 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ

28.10.2024 Автор: Максим Острый