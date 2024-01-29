Международная касса: главной новинкой стал индийский «Истребитель»

Главной премьерой на международной арене стал боевик ИСТРЕБИТЕЛЬ. Индийский экшн за первый уикенд освоил, по предварительным данным, $25,1 млн. Из этой суммы примерно $14,4 млн пришлись на родной для картины рынок. Залы IMAX по всему миру принесли фильму $1,4 млн.

Что касается голливудских холдоверов, то комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ за уикенд на 48 рынках освоила $14,2 млн. Всего за пределами США выручка ленты достигла $55,4 млн. В Италии картина стартовала с $1,2 млн: это лучший результат для ромкомов на этой территории с 2016 года.

Боевик ПЧЕЛОВОД в 58 странах освоил за уикенд $10,9 млн. Тотал его сборов по всему миру преодолел отметку в $100 млн, достигнув $104 млн. $8 млн из этой суммы пришлись на IMAX.

Фантастическая мелодрама БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ на 36 рынках заработала $10 млн. В международном прокате ее выручка выросла до $26,3 млн.

Мюзикл ВОНКА на 77 территориях освоил $7,8 млн. Падение его сборов составило в среднем 33%. Общая касса за пределами США выросла до $357 млн.

Планка в $400 млн покорилась кинокомиксу АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО. В международном прокате картина заработала $295 млн.

$5,2 млн за уикенд принесли мультфильму МИГРАЦИЯ жители 76 различных стран. Снижение кассы проекта составило в среднем 27%. За пределами США выручка анимационного релиза достигла $105 млн.

Фото: кадр из фильма ИСТРЕБИТЕЛЬ

29.01.2024 Автор: Максим Острый