Международная касса: «Супергерл» провалилась за пределами США

Накрывшая большую часть Европы экстремальная жара практически не сказалась на посещаемости кинотеатров: международный бокс-офис в целом остался на уровне предыдущей недели.

Безоговорочным лидером вновь стала ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5. Анимационный фильм Disney/Pixar собрал $89,1 млн за пределами США во второй уикенд, доведя международную кассу до $289 млн. Мировые сборы картины достигли $585 млн. Лента сохранила первое место практически на всех ключевых территориях. Исключениями стали лишь Норвегия, Польша и Швеция, где она заняла вторую строчку.

Новый релиз DC Studios СУПЕРГЕРЛ заработал лишь $30 млн на 77 международных рынках. Вместе с американскими сборами мировой старт составил $68 млн, что значительно ниже предварительных прогнозов. Дополнительное влияние на результаты новинки оказал Чемпионат мира по футболу – в частности, матчи Бразилии и Мексики, которые прошли в четверг и отвлекли часть аудитории. Однако этот фактор не объясняет столь слабый интерес: зрители в большинстве стран попросту проигнорировали фильм. Особенно тревожно выглядит старт с учетом бюджета проекта, который оценивается в $170–186 млн без учета глобальной маркетинговой кампании.

Universal начала международный прокат своей анимационной франшизы про миньонов за несколько дней до выхода в США. За первые выходные мультфильм МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ освоил $10,3 млн на десяти территориях. Главным рынком стала Франция, где картина стартовала с $6,1 млн на 817 экранах. Зрительский прием оказался весьма благоприятным: рейтинг Allocine составил 3,4 из 5, что выше, чем у ГАДКОГО Я 4 (3,1) и ГАДКОГО Я 3 (2,8).

Музыкальный байопик МАЙКЛ продолжает переписывать рекорды мирового проката. После очередного уикенда мировые сборы фильма достигли $977 млн, включая $607 млн международной выручки. Таким образом, картина официально обошла ОППЕНГЕЙМЕРА ($975 млн) и стала самым кассовым биографическим фильмом всех времен.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕРГЕРЛ

29.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов