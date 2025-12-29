Международная касса: третий «Аватар» продолжает лидировать

Фильм АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ за прошедший уикенд заработал $181 млн за пределами домашнего рынка. Сборы проекта снизились в среднем всего на 25%, а в некоторых странах даже выросли. Тотал третьей части увеличился до $760 млн, а общий бокс-офис франшизы теперь составляет порядка $5 млрд. Сборы картины про планету Пандора в Китае достигли $100 млн, это второй результат для голливудских фильмов в текущем году после ЗВЕРОПОЛИСА 2.

Мультфильм студии Disney, в свою очередь, на своем пятом уикенде заполучил $67,9 млн при снижении кассы всего на 15%. Общий бокс-офис ЗВЕРОПОЛИСА 2 добрался до отметки в $1,42 млрд, из которых на международные сборы приходится $1,1 млрд. Таким образом, анимационный хит стал первым студийным проектом, достигнувшим этой планки в 2025 году.

Другой мультфильм, ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ стартовал на международной арене с результатом $22,1 млн, включающим превью-показы. Всего на счету у проекта по миру $60,3 млн.

Музыкальная сказка ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 преодолела планку в $500 млн общих сборов по итогам текущего уикенда, а фильм ужасов ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ 2 – $100 млн в международном прокате.

Комедия АНАКОНДА с Джэком Блэком и Полом Раддом вышла на 58 рынках, где заработала $20 млн. Аналитики отмечают, что это лучший результат для жанра с 2013 года при сопоставимых условиях и с поправкой на курсы валют.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

29.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов