Международная касса: «Проект «Конец света» стал самым кассовым среди голливудских фильмов 2026 года

Научно-фантастический фильм ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» провел выдающийся второй уикенд: за пределами США картина собрала $54,1 млн на 86 территориях, показав падение всего на 5%. Международный бокс-офис теперь составляет $137 млн, а мировой (вместе с США) – $301 млн, что уже делает проект крупнейшим релизом Amazon MGM Studios после слияния (лучше КРИДА 3 с $276 млн) и лидером среди голливудских фильмов 2026 года.

Анимационный проект Disney/Pixar ПРЫГУНЫ продолжает идти чуть позади лидера, но также очень уверенно. За уикенд за пределами США мультфильм собрал $24,8 млн, доведя международные сборы до $159 млн, а мировой бокс-офис – до $298 млн. Падение на зарубежных рынках составило умеренные 33%.

Романтическая драма студии Universal НАПОМИНАНИЕ О НЕМ на третьем уикенде добавила за пределами США $4,9 млн в 67 странах. Международный бокс-офис достиг $28,3 млн, а мировой – $69,4 млн.

Комедийный хоррор ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ от Warner Bros. стартовал заметно ниже ожиданий. На 66 международных рынках новинка от российского режиссера Кирилла Соколова собрала всего около $4 млн, а общий итог за уикенд вместе с США составил $9 млн при бюджете $20 млн. Потенциал дальнейшей работы релиза в кинотеатрах под вопросом.

Сиквел хоррора Disney Я ИДУ ИСКАТЬ 2 на втором уикенде собрал за рубежом $2,9 млн (падение 40%), доведя международные сборы до $7,2 млн, а мировой бокс-офис – до $23,5 млн.

Седьмая часть франшизы КРИК продолжает устойчивый прокат. За прошедший уикенд она собрала $3,7 млн на международных рынках (падение 42%), а ее общий зарубежный результат достиг $85,4 млн. Мировой бокс-офис составляет $204 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА»

30.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов