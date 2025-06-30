Международная касса: «F1» стартовал на 78 рынках

Спортивный экшн F1 не оставил шансов конкурентам в международном прокате – лента начала свой прокат на 78 рынках, и на 74 из них стала лучшей среди североамериканских релизов. Международные сборы проекта достигли $88,4 млн, общемировые – $144 млн, что оказалось рекордным показателем в карьере Брэда Питта. Сборы в залах IMAX по всему миру составили $27,7 млн, это четвертый показатель в истории формата.

До $103 млн вырос тотал фильма ужасов 28 ЛЕТ СПУСТЯ, что является рекордом для франшизы. На 63 рынках картина за уикенд привлекла $13,7 млн, снижение выручки составило в среднем 49%.

Фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА на 81 рынке освоило за уикенд $32,7 млн. Падение кассы в среднем оказалось равно 41%. Международные сборы ленты достигли $254 млн, мировые – $454 млн.

Мультфильм ЭЛИО по итогам недели привлек в общей сложности $72,3 млн. На 48 рынках касса проекта за уикенд составила $11,4 млн.

Лидером китайского проката стал японский релиз ДЕТЕКТИВ КОНАН: ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГЛАЗОГО. За уикенд аниме освоило на данном рынке $21,4 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма F1

30.06.2025 Автор: Максим Острый