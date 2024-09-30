Международная касса: «Дикий робот» продолжает схватку с «Трансформерами»

Анимационные ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО за уикенд на международной арене заработали $16,6 млн. Из этой суммы свыше $8 млн с учетом превью принес Китай, а $3,7 млн – Мексика. Впереди у картины старты в Германии, Великобритании и Франции. Тотал ее сборов вырос по итогам недели до $72 млн.

Премьера мультфильма ДИКИЙ РОБОТ прошла на уикенде в 21 стране. Всего проект работает в настоящий момент на 29 рынках. За уикенд его касса составила $9,9 млн. За пределами США лента освоила уже $18,1 млн, а тотал ее сборов достиг $53,1 млн.

Холдовер БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС смог привлечь на 77 рынках еще $13,6 млн. Падение сборов составило в среднем скромные 29%. Международная выручка проекта достигла $123 млн, общемировая – $373 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДИКИЙ РОБОТ

30.09.2024 Автор: Максим Острый