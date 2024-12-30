Международная касса: «Злая: Сказка о ведьме Запада» установила рекорд в мировом прокате

Фэнтези ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА по итогам уикенда в мировом прокате смогло заработать уже $634 млн. Это выше итоговых цифр проекта МАММА МИА! ($611 млн), а значит, фильм Джона М. Чу стал самой успешной киноадаптацией сценического мюзикла в истории. $210 млн картина освоила за пределами США, из них $13,7 млн – за последний уикенд. Всего картина идет в прокате в 81 стране. В Великобритании ее выручка составила $67 млн, в Австралии – $24,8 млн, в Южной Корее – $14,2 млн.

СОНИК 3, добравшийся до международной арены, смог к вечеру воскресенья на 52 рынках привлечь $74 млн. Таким образом, тотал его сборов вырос до $212 млн. В Великобритании лента заработала $15,1 млн, в Мексике – $10,3 млн, во Франции – $7,3 млн, в Австралии – $5,5 млн, в Германии – $5,5 млн.

Падение сборов проекта МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ составило в среднем минимальные 8% (без учета Китая). В Европе лента и вовсе прибавила 2% к прошлой неделе. Во Франции сборы картины достигли $20,9 млн, в Великобритании – $15,8 млн, в Мексике – $15,5 млн, в Италии – $14,4 млн, в Германии – $13,6 млн. Всего в международном прокате фильм освоил на 52 рынках $215 млн. Касса минувшего уикенда составила $77,1 млн. Залы IMAX по всему миру принесли МУФАСЕ $23 млн.

На 52 территориях мультфильм МОАНА 2 за уикенд заработал $36,1 млн. Международная касса проекта выросла до $488 млн, мировая – до $883 млн.

Что касается китайского проката, то там стартовали сразу две сильные локальные новинки. Драма BIG WORLD начала прокат с $27,8 млн, а криминальная лента ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ – с $21,3 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

30.12.2024 Автор: Максим Острый