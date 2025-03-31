Международная касса: «Мастер» начал прокат в 63 странах

Боевик МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом в общемировом прокате дебютировал с $30,2 млн, и почти половину этой суммы ($15 млн) он освоил за пределами США. Премьера ленты прошла в 63 странах. Наибольшей популярностью (если не брать в расчет Россию) фильм пользовался в Китае ($2,9 млн), Германии ($1,4 млн), Австралии ($1,1 млн), Мексике ($1,1 млн) и Великобритании ($0,9 млн).

БЕЛОСНЕЖКА тем временем на 51 территории пополнила свой счет за уикенд на $22,1 млн. Выручка фильма в международном прокате выросла до $76,3 млн.

Индийский боевик L2: EMPURAAN за первый уикенд освоил, по предварительным данным, порядка $20 млн. На залы IMAX пришлись $1,1 млн из этой суммы.

Тотал сборов мультфильма НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ на прошедшей неделе достиг $2,15 млрд. Впереди у проекта премьера в Японии.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БЕЛОСНЕЖКА

31.03.2025 Автор: Максим Острый