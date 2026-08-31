Международная касса: «Одиссея» обогнала «Человека-паука» и возглавила уикенд

В конце лета мировая касса остается ареной борьбы двух крупнейших релизов сезона. По итогам минувшего уикенда на первое место в международном прокате неожиданно вырвалась ОДИССЕЯ, которая работает уже седьмую неделю. Зарубежные рынки принесли фильму Кристофера Нолана $48,6 млн, что на 29% меньше результата предыдущего уикенда. Общая касса картины достигла $1,55 млрд, из которых $988,7 млн приходятся на международный прокат и $563,8 млн – на США и Канаду. Особенно успешно пеплум продолжает выступать в формате IMAX. За минувшие выходные мировые сборы на экранах этого формата составили $24,6 млн, включая $16,6 млн за пределами Северной Америки. Выручка IMAX в сумме достигла $449 млн в 68 странах.

На втором месте расположился ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. За пределами США супергеройский блокбастер заработал $44 млн на 29 тысячах экранов в 67 странах. Мировые сборы выросли до $2,33 млрд. На международные рынки приходится $1,44 млрд, еще $891,5 млн фильм заработал в Северной Америке.

Третьим по величине международным результатом уикенда отметился хоррор АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ от Sony, Screen Gems, Stage 6 и Blumhouse. Релиз собрал за пределами США $18,7 млн на втором уикенде в 66 странах. Мировая касса достигла $110,2 млн, из которых $66,6 млн приходится на международные рынки.

Неудачно стартовал за пределами Северной Америки фантастический фильм СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ производства 20th Century Studios и Disney. При бюджете в $70 млн без учета маркетинговых расходов картина собрала в мировом прокате лишь $19,3 млн за дебютный уикенд. На международные рынки пришлось $11,3 млн из 49 стран, еще $8 млн фильм получил в США и Канаде. Во Франции и Великобритании он стартовал на четвертой позиции с $1,5 млн и $1,4 млн соответственно. В Италии результат составил $800 тысяч, в Испании – $1 млн, в Германии – $400 тысяч. В Японии картина заработала $700 тысяч, в Австралии – $500 тысяч.

Мультфильм ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ освоил за уикенд $7,9 млн в 59 странах. С учетом $4,8 млн в Северной Америке мировая касса анимации достигла $124,6 млн, из которых $81,3 млн приходится на международный прокат.

Фантастика НА КРАЮ ОУК-СТРИТ на четвертом уикенду добавила $6 млн на международных рынках, снизившись на 46%. В США фильм заработал еще $5 млн, а мировая касса достигла $105 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

31.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов