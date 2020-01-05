Выходной вопрос: чем кинопрокату грозит четырехдневная рабочая неделя

На протяжении второй половины 2019 года в обществе муссируется вопрос о введении в стране четырехдневной рабочей недели. Повод для начала разговора дало июньское выступление премьер-министра Дмитрия Медведева на Международной конференции труда в Женеве, в котором он высказался в пользу этой инициативы. С тех пор в новостных лентах с завидной регулярностью появляются сообщения о возможном дополнительном выходном. Идею о сокращении рабочей недели поддержала Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) и обратилась с предложением в Министерство труда и соцзащиты (оговариваясь, что размер заработной платы нужно обязательно сохранить). Минтруд обсудил вопрос с федеральными органами власти и объединениями работодателей и профсоюзов и в начале октября направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневки. Мы решили поразмышлять о том, как переход страны на график с дополнительным выходным днем может сказаться на кинопрокате.

Минтруд выяснил, что уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но в нем есть и положительные аспекты. При сохранении уровня зарплат переход на четырехдневку может способствовать охране здоровья, повысить эффективность труда, помочь личному и профессиональному развитию людей. По прогнозам Минтруда, россиянам в новом режиме было бы проще сочетать работу и семью, а также находить время на спорт и культпоходы.

Вместе с тем сохранить уровень доходов вряд ли удастся. В Европе идея о сокращении рабочих часов идет рука об руку с борьбой с безработицей, вызванной современным развитием технологий и эффективности труда. Продолжительность рабочей недели в Нидерландах составляет 27 часов, во Франции – 35 часов, в Австрии и Германии – 38 часов. По мнению заместителя председателя ФНПР Александра Гершукова, чьи слова приводит «Российская газета», в Германии производительность труда выше, потому что там используются прогрессивные управленческие методики и техническое оснащение. Для перехода на четырехдневку в России каждому предприятию нужно провести модернизацию, а это крайне затратно. Поэтому эксперты полагают, что комфортный переход на четырехдневную неделю в стране может состояться не раньше, чем через 10–15 лет. Если же он случится сейчас, для сохранения производительности компаниям придется либо ввести десятичасовой рабочий день, что приведет к выгоранию сотрудников, либо отменить премии, бонусы и другие доплаты, урезать зарплаты и нанять дополнительных сотрудников на более низкие ставки.

Все эти опции, конечно, для кинопроката звучат неутешительно. «Я не верю в переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением уровня доходов, потому что будет коллапс – и так очень низкая производительность станет еще более низкой, – рассуждает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. – Скорее всего, при переходе доходы снизятся. Если снизятся доходы, то, конечно, уменьшится и количество денег, которое люди могут потратить на развлечения».

Если все же представить, что при текущем уровне доходов населения мы работаем четыре дня в неделю, то в выигрыше окажутся в первую очередь производители крепкого алкоголя. Такое мнение высказывал в анонимном разговоре с БК топ-менеджер крупной торговой сети. Население нашей страны в выходные дни и сейчас заметно увлекается употреблением спиртных напитков, и если четырехдневка и повлияет на средний чек в розничных сетях, то только благодаря водке, недорогому коньяку и другому алкоголю.

Со сферой развлечений сложнее. С одной стороны, от дополнительного выходного кинотеатры, казалось бы, выиграют за счет роста средней цены билета, потому что в выходные его стоимость выше. «По идее, в пятницу билеты будут стоить так же, как в выходной, – рассуждает руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал» Андрей Колесниченко. – То есть ценник немного подрастет». Но вопрос в том, как это работало бы в долгосрочной перспективе. Сейчас некоторые кинотеатры устанавливают акционные цены на билеты в будни. «Акции в будни у нас есть: в понедельник – специальные цены для пенсионеров, во вторник – для студентов, в среду – на фильм, который идет последний день в прокате, – рассказывает директор кинотеатра «Кристалл Синема» в Ревде Сергей Круглов. – Мы единственный кинотеатр в городе, поэтому нам особо не нужно снижать цену на билет. Но в целом немало людей ждут низких цен, чтобы сходить в кино».

Скорее всего, такие акции пришлось бы сохранить и при переходе на четырехдневную рабочую неделю – часть аудитории ждет именно их и вряд ли будет активно ходить в кинотеатр в выходные по более дорогим билетам. В целом наши спикеры не считают, что общая посещаемость сильно увеличилась бы при ином графике работы большинства жителей страны. «Мне кажется, посещаемость просто может перераспределиться на три выходных дня», – говорит Колесниченко. «У нас стабильно в последнее время в месяц в кинотеатр ходят по шесть тысяч человек, – рассказывает Сергей Круглов. – Бывают провалы – например, в сентябре. Бывают взлеты – на Новый год. Но в целом все стабильно. Вряд ли лишний выходной заставит зрителей сходить в кино. Вообще говоря, я против перехода на четырехдневку, у нас и так люди ничего не делают на работе, а так еще меньше будут работать», – добавляет он.

Представители дистрибьюторских компаний при этом настроены более оптимистично. «Четырехдневная рабочая неделя означает дополнительный выходной день, что, безусловно, положительно отразится на кинопрокате», – уверена директор по прокату компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина. «Если доход населения пропорционально уменьшится, то есть вероятность, что и походы в кино сократятся. Но если все останется как прежде, то, конечно, мы получим дополнительно один день со 100% рабочими сеансами (как сейчас суббота), что только в положительную сторону повлияет на посещаемость и рост валового сбора, – считает директор по кинопрокату и совладелица кинопрокатной компании «ПРОвзгляд» Яна Макарова. – И плюс к этому в четверг поздние сеансы станут тоже более рабочими».

Впрочем, есть также ряд факторов, которые могут повлиять на прокат скорее негативно или нивелировать плюсы. С тремя выходными люди могут радикально пересмотреть свой досуг – начиная с того, чтобы устроиться на подработку и увеличить доход, и заканчивая более активным отдыхом, не подразумевающим поход в кинотеатр. Олег Березин в данном случае находит историческую аналогию: «В 1960-е годы, когда вводили пятидневную рабочую неделю, появление дополнительного выходного оказало отрицательное влияние на посещаемость кинотеатров. В этот же период горожанам активно выделяли приусадебные хозяйства, и в это же время становились очень популярными путешествия на автомобилях. Сейчас может быть то же – за три выходных дня можно доехать до моря, отдохнуть и вернуться обратно вместо того, чтобы ходить в кино». Поэтому тех представителей среднего класса, кто предпочитает дачный отдых, кинотеатры вполне могут недосчитаться.

Даже несмотря на это, от появления дополнительного выходного может выиграть российский контент. Часть его целевой аудитории – семейные и возрастные зрители, которым зачастую не хватает двух выходных, чтобы разобраться со всеми домашними делами и еще выделить время на досуг. Поэтому они активнее ходят в кино в праздничные периоды, когда свободного времени побольше. Постоянно имея в запасе три выходных, они могли бы начать смотреть больше российского кино. Кстати, Россия входит в число стран с самым большим количеством выходных праздничных дней. В этом году, например, их 14 – прибавьте к этому все стандартные выходные и положенный отпуск, и окажется, что работают россияне не так много. Но вместе с тем Россия традиционно входит и в десятку стран-трудоголиков. В среднем каждый наш соотечественник тратит на работу 1978 часов в год – по крайней мере, такие цифры приводит сетевое издание М24.

Наконец, переход на четырехдневную неделю мог бы повлиять на стартовый день фильмов в нашей стране. «С переходом на четырехдневку стартовый день для новинок мог бы измениться в зависимости от того, какой день сделали бы выходным, – комментирует Олег Березин. – Если понедельник, тогда, наверное, стартовым остался бы четверг. А если пятницу, то фильмы могли бы стартовать в среду, как во многих странах, например, во Франции». Андрей Колесниченко считает, что сейчас четверг удобен, потому что в пятницу можно проанализировать ситуацию и поменять расписание на выходные. «А после перехода на четырехдневку четверг перестанет быть удобным для старта. Но готова ли индустрия к переносу старта на среду – большой вопрос. Ведь тогда уикенд растянется на пять дней. Есть ли в этом какой-то смысл? В любом случае мы ко всему готовы, к переменам нам не привыкать», – подытоживает руководитель отдела репертуарного планирования сети «Премьер Зал».

Конечно, введение четырехдневной рабочей недели так или иначе коснется и графика работы дистрибьюторских компаний и кинотеатров. Впрочем, в кинотеатрах большинство сотрудников работает посменно. В «Кристалл Синема» распространены графики «два через два» или «три через один». «Если норма часов станет меньше, у сотрудников будет больше официальных переработок, значит, мы будем им платить больше, – прикидывает Сергей Круглов. – Для нас это будет сложнее. В остальном на рабочем укладе в нашем кинотеатре переход на четырехдневку никак не отразится».

Вообще график «пять-два» (реже – «шесть-один») в России наиболее распространенный. При этом у бюджетников и работников сферы торговли выходной часто приходится на понедельник. В медицине, торговле, охране и правоохранительных органах, транспортной сфере и сфере услуг практикуется сменный график. Есть и другие варианты работы. Служба исследований компании HeadHunter в начале года провела опрос среди соискателей, ищущих работу на hh.ru. Выяснилось, что среди работающих соискателей 31% работает удаленно. Из них 14% – фрилансеры. Среди участников опроса 47% фрилансеров работают в сфере искусства, развлечений и масс-медиа – скорее всего, среди них много киноходящей аудитории. График у них более гибкий, и они при желании могут трудиться меньше 40 часов в неделю и в любые удобные дни.

Контролировать свое рабочее время могут и сотрудники IT-компаний. Тем не менее, как мы видим, на посещаемости кинотеатров увеличение количества удаленных сотрудников с гибким графиком заметно не отражается. Поэтому нельзя сказать, что недостаток выходных является сдерживающим фактором для бокс-офиса – на него по-прежнему гораздо больше влияет текущий уровень доходов населения. И рассчитывать на серьезный рост этого уровня в ближайшее время, увы, не приходится.

05.01.2020 Автор: Аня Корниенко, Дмитрий Некрасов