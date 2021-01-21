Аналитика


Пять ингредиентов для успешной кинокомедии

Партнерский материал

Тенденция ходить на российские комедии в кино прослеживается все яснее. Люди хотят за разумные деньги закрыть потребность отдохнуть, посмеяться, получить коллективный заряд эмоций. В то же время справедливо считается, что успешная, качественная комедия − штучный продукт и один из самых сложных жанров, состоящий из множества пазлов. При этом никто не отменял и «гигиенические» факторы, ключевые для любого фильма – оригинальный концепт, актуальность, яркие герои, структура, драматургия и так далее − все то, без чего развалится любая история и по которым рядовой зритель судит: «хороший фильм или нет» Рассмотрим пять ингредиентов, которые гарантируют выход качественного комедийного продукта на широкий экран, и сделаем это на примере фильма ДРУГ НА ПРОДАЖУ, который стартует в прокате уже в этом году*. 

Итак, первый ингредиент – юмор. Но какой? Существуют разные типы: абсурдный, черный, по острее, как говорят в народе: «ниже пояса» либо выше.  Если мы говорим о проектах на аудиторию последних кассовых хитов, то юмор должен быть отменным, тонким, оригинальным, понятным как молодому зрителю, так и старшему поколению. Такую задачу решить одному автору архисложно. Надо быть в том числе «маркетологом», уметь работать на большую аудиторию. Да, не зря существует фраза «Комедия − дело серьезное!». В комедии ДРУГ НА ПРОДАЖУ, продюсеры, помимо команды создателей, сценаристов, креативных продюсеров, привлекли к работе авторов шуток «Уральских пельменей». Это шоу уже давно зарекомендовало себя во всех концах нашей страны.

Вторым критерием, без сомнения, является свежий, «не замыленный» в глазах зрителя, качественный и харизматичный, актерский состав. Важнейшая задача найти тех, кто сживется с характером и манерами своего героя, тех, кто способен по-настоящему удивить зрителя, сломать шаблоны своих прошлых амплуа, кто обладают талантом рассмешить и вызвать улыбку у самого грустного зрителя в кинотеатре. Создатели ДРУГА НА ПРОДАЖУ здесь очень постарались: Вадим Галыгин, Мирослава Карпович, Антон Богданов, Михаил Башкатов, Антон Памушный, Ирина Антоненко, Игорь Гаспарян, Алина Алексеева – и это еще не полный список звездного каста!

Третьей составляющей можно назвать саундтреки к фильму и музыкальное оформление в целом. Ни для кого не секрет, что зритель на 30% воспринимает фильм на слух, поэтому очень важно, чтобы в нем использовались только качественное музыкальное сопровождение и саундизайн. В нашем кинопримере ДРУГ НА ПРОДАЖУ использовалось более 17 современных хитов известных исполнителей и два специально написанных саундтрека, из которых главную тему исполнит звездный исполнитель.

Не менее важным и четвертым в нашем списке, будет динамичный сюжет. Ведь именно он держит внимание зрителя, сюжетные перипетии не дают заскучать. ДРУГ НА ПРОДАЖУ в этом плане уникален – он пропитан духом авантюры от и до. Жизненные коллизии переплетаются с романтической линией, а смешные ситуации граничат с абсурдом. Так что наполненная искрометным юмором картина в то же время поднимает понятные и важные всем вопросы – в том числе о значении в нашей жизни истинной дружбы. 

Ну и наконец, пятый, заключительный, ингредиент, который поможет вашей комедии стать успешной: креативное маркетинговое продвижение. Этот этап очень ответственен, и это вполне понятно, ведь о любом проекте нужно максимально грамотно, четко и широко рассказать. Если вы читаете этот текст, то уже догадываетесь, что ДРУГ НА ПРОДАЖУ начал работу над рекламной кампанией задолго до выхода в кинотеатры.

*партнерский материал 

21.01.2021 Автор: БК

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